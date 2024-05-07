Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Корнеев высказался об уровне игры нападающего Заболотного

07 Мая 2024 • 20:45 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
11.05 19:00

Экс-игрок московского ЦСКА Игорь Корнеев высказался о форварде московского клуба Антоне Заболотном.

«Я так понимаю, что продление контракта Заболотного с ЦСКА ещё на один сезон — это позиция тренера, который рассчитывает на игрока вместе с клубом. При этом моя позиция не изменилась. Заболотный может быть функционален, но не для топ-клубов с большими задачами», — приводит слова бывшего футболиста издание «Чемпионат».

В текущем сезоне Заболотный принял участие в 38 встречах во всех турнирах, отличившись 11 забитыми мячами и тремя результативными передачами. Трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Корнеев Антон Заболотный РПЛ ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 07 Мая
19:31
Тарханов считает, что Заболотному нужно оставаться в ЦСКА
17:44
Сенников: Скорее всего, ЦСКА бросит все силы на Кубок России
17:36
Сенников считает, что ЦСКА провалил сезон
17:25
Агент Роши рассказал о состоянии игрока перед матчем с «Зенитом»
16:55
«Даже в кризис «Зенит» умудряется идти на первом месте» — Быстров
16:30
«Зенит» не в кризисе» — Лепёхин
16:29
В ЦСКА дали комментарий о состоянии Роши
16:25
В агентстве рассказали о травме защитника ЦСКА Роши
15:47
Деменко назвал главную причину неудач «Зенита»
15:32
Нигматуллин назвал двух игроков, которые его удивили в РПЛ
15:19
РПЛ или Кубок России: в «Зените» рассказали, какой трофей приоритетнее
14:26
Азмун надеется на очередное чемпионство «Зенита»
14:08
Чанов: «Для ЦСКА этот сезон провальный»
12:18
Терёхин объяснил, почему «Зенит» теряет много очков
11:55
Наумов назвал команду, которая может стать неожиданным чемпионом
00:13
ЦСКА планирует продлить контракт с Заболотным
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Бавария» или «Реал»: Зидан назвал финалиста Лиги чемпионов Гвардиола признался в любви футбольному клубу - это не «Манчестер Сити» и «Барселона» Клопп раскрыл причину ухода из «Ливерпуля» Хави прокомментировал чемпионство «Реала» Зидан дал ответ по работе в «Баварии» Известны уже 16 участников нового сезона Лиги чемпионов – список клубов Неожиданный поворот: в сети сравнили результаты работы Мусаева и Ивича в «Краснодаре» Холанн ответил легенде «Манчестер Юнайтед» , который назвал его игроком второй лиги Беллингем вошёл в историю «Реала» Анчелотти попросил игрока остаться в «Реале» - названо имя
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован» «Кристал Пэлас» вышвырнул «МЮ» из зоны еврокубков, забив 4 гола «Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов
Спортивные новости
Плющев высказался о большом количестве игроков из системы СКА в сборной «Россия 25» Быков высказался о перестройке в ЦСКА Шалунов подписал новый контракт с «Локомотивом» на один год Крикунов: «Сборная России естественно сильнее Беларуси» Канарейкин: «Сборные Беларуси и Казахстана – это не команды уровня сборной России» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Мая
21:01 · Россия. Премьер-лига
Рыскин — о поражении «Ростова» от «Локомотива»: «Игра команды понравилась»
20:55 · Россия. Премьер-лига
Радимов — об игровом времени Игнатова: «Какая ротация, если ты играешь 12 матчей за весну?»
20:47 · Россия. Премьер-лига
Жигулёв: «Друзья сербы сказали, что Илич – очень хороший человек»
20:45 · Россия. Премьер-лига
Корнеев высказался об уровне игры нападающего Заболотного
20:29 · Россия. Премьер-лига
Рыскин: «Не думаю, что уход Песьякова – неожиданное решение»
20:23 · Россия. Премьер-лига
Григорян заявил, что Тюкавина ждёт блестящее будущее 1
20:21 · Россия. Премьер-лига
Точилин назвал команду с самой надёжной обороной в РПЛ 1
20:19 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Галактионов уже не доверяет Дзюбе»
20:17 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тихонову смягчили наказание за слова в адрес Опейкиной официально
20:09 · Россия. Премьер-лига
Балахнин: «Уход Песьякова – это потеря для «Ростова»
20:05 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тихонов рассчитывает на своего сына в «Енисее» в следующем сезоне
20:05 · Россия. Премьер-лига
Губерниев обратился к Дзюбе: «Я в тебя верю!»
20:01 · Россия. Премьер-лига
Кучаев рассказал об изменениях после прихода Илича в «Пари НН»
19:51 · Россия. Премьер-лига
Ташуев — о Дзюбе: «Ситуация не радует футболиста и терзает самого Галактионова»
19:50 · Россия. Премьер-лига
Терёхин считает, что Тюкавин станет лучшим бомбардиром РПЛ
Все новости
Рекомендуем