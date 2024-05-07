Корнеев высказался об уровне игры нападающего Заболотного

Экс-игрок московского ЦСКА Игорь Корнеев высказался о форварде московского клуба Антоне Заболотном.

«Я так понимаю, что продление контракта Заболотного с ЦСКА ещё на один сезон — это позиция тренера, который рассчитывает на игрока вместе с клубом. При этом моя позиция не изменилась. Заболотный может быть функционален, но не для топ-клубов с большими задачами», — приводит слова бывшего футболиста издание «Чемпионат».

В текущем сезоне Заболотный принял участие в 38 встречах во всех турнирах, отличившись 11 забитыми мячами и тремя результативными передачами. Трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года.