Рыскин: «Не думаю, что уход Песьякова – неожиданное решение»

Алексей Рыскин, спортивный директор «Ростова» более подробно прокомментировал громкую новость дня. Дончан покинет голкипер Сергей Песьяков, который не один год провёл в составе клуба.

«Я не скажу, что это неожиданное решение. Он взрослый парень. В «Ростове» он провёл много игр и принес пользу команде. Это его решение», - говорит Рыскин «Спорт-Экспрессу».

Песьякову 35 лет, в «Ростове» опытный голкипер играл с 2017 года.

«Изучаем и смотрим, какие есть возможности по усилению вратарской позиции и не только», - добавил функционер.

Ранее Рыскин заявил, что уход Песьякова из «Ростова» был мотивирован неназванными личными причинами футболиста.