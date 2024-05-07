Григорян заявил, что Тюкавина ждёт блестящее будущее

Александр Григорян, известный российский специалист, высказался о форварде «Динамо» Константине Тюкавине.

- Я под впечатлением от его игры. Понимаю, что у него хорошая ментальность, есть мозги, чтобы прочно стоять на земле. Его ждёт блестящее будущее, - сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

5 мая «бело-голубые» при своих болельщиках одержали победу над «Сочи» (3:2), Тюкавин начал игру в стартовом составе и отметился одним забитым мячом. Всего в активе 21-летнего нападающего 14 голов, что делает его лучшим бомбардиром чемпионата.

Коллектив Марцела Лички в следующем туре встретится с «Балтикой», встреча пройдёт 11 мая, начало поединка запланировано на 21:30 по столичному времени.