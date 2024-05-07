Точилин назвал команду с самой надёжной обороной в РПЛ

Экс-наставник «Сочи» Александр Точилин назвал команду с самой надёжной обороной в первенстве России.

«Из тройки лидеров выделю, наверное, оборону «Зенита». Они, правда, мало забивают в последних матчах, а те голы, которые им залетают, не из-за грубых ошибок. Какое-то стечение обстоятельств, потеря концентрации в моменте. Голы не очень-то обязательные, они не говорят о низком уровне защитников», — цитирует специалиста издание Legalbet.

Стоит отметить, что «Зенит», возглавляющий турнирную таблицу чемпионата страны с 51 очком, в 27 играх пропустил 24 мяча. Что касается «Краснодара» (50 баллов) пропустил на два мяча больше, в ворота «Динамо» (50) забито 35 голов.