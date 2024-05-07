Деменко: «Галактионов уже не доверяет Дзюбе»

Экс-футболист сборной России Максим Деменко высказался о возможном уходе форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы.

Эксперт заявил, что Дзюба является уже возрастным футболистом с высокой заработной платой.

«Вероятно, Галактионов уже не доверяет ему. В результате, Артём обижается. Его можно понять, ведь он хочет играть и приносить пользу», – приводит слова Деменко Vprognoze.

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущей кампании форвард появился на поле в 26 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и записал в свою копилку четыре голевых паса.

Действующий контракт Дзюбы с «железнодорожниками» рассчитан до 30 июня.