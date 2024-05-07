Балахнин: «Уход Песьякова – это потеря для «Ростова»

Российский тренер Сергей Балахнин высказался о предстоящем уходе голкипера Сергея Песьякова из «Ростова».

Ранее спортивный директор дончан сообщил, что 35-летний вратарь принял решение не продлевать контракт с клубом.

«Уход Песьякова – это потеря для «Ростова», но не критическая. Это не изменит кардинально силу команды, кто бы ни встал в ворота», — цитирует Балахнина Vprognoze.

По мнению эксперта, «Ростов» без проблем сможет найти себе нового вратаря, но тому будет непросто адаптироваться в команде с серьезными требованиями к игре ногами.

В составе «Ростова» Песьяков провел 181 матч, в 50 из которых не пропустил ни одного гола. Действующий контракт игрока с клубом истекает 30 июня.