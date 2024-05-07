Губерниев обратился к Дзюбе: «Я в тебя верю!»

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на ситуацию с форвардом «Локомотива» Артёмом Дзюбой.

«К сожалению, он тормозит атаки, находясь в своей не лучшей форме. Надо самому прибавлять. Я отношусь к нему с огромной симпатией, но пока он проигрывает конкуренцию за место в основе. Надо прибавлять, Артём, я в тебя верю!» — приводит слова журналиста издание «СЭ».

Накануне сообщалось, что 35-летний Дзюба отказался от опции автоматического продления с «железнодорожниками».

В нынешнем сезоне нападающий появился на поле в 26 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и стал автором четырех результативных передач.