Кучаев рассказал об изменениях после прихода Илича в «Пари НН»

Константин Кучаев, игрок нижегородской команды, рассказал, какие изменения произошли после прихода Саши Илича.

Напомним, cербский специалист Саша Илич возглавил команду на прошлой неделе после отставки Сергея Юрана. В первом матче под руководством Илича нижегородцы на своём поле сыграли вничью со «Спартаком».

- Пока прошло только два дня, это слишком маленький срок, чтобы о чем-то говорить. Он внес несколько изменений, но не буду вдаваться в подробности, - передаёт слова игрока «Пари НН» «РБ Спорт».

«Пари НН» имеет в своей копилке 29 баллов и располагается на 11 строчке в таблице.