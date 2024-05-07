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Ташуев — о Дзюбе: «Ситуация не радует футболиста и терзает самого Галактионова»

07 Мая 2024 • 19:51 Комментировать
Оренбург
...
Локомотив Москва
12.05 14:00

Экс-наставник «Факела» Сергей Ташуев отреагировал на ситуацию с форвардом «Локомотива» Артёмом Дзюбой.

«Ситуация не радует футболиста и терзает самого Галактионова. Когда игрок чем-то недоволен — тренер начинает переживать. И у меня бывали такие ситуации, иногда и футболистов на беседу приглашал. Такое во всех командах мира — вспомните Клоппа и Салаха», — приводит слова специалиста издание «СЭ».

Накануне сообщалось, что 35-летний Дзюба отказался от опции автоматического продления с «железнодорожниками».

В нынешнем сезоне нападающий появился на поле в 26 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и стал автором четырех результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Сергей Ташуев Михаил Галактионов РПЛ ещё теги

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