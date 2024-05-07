Терёхин считает, что Тюкавин станет лучшим бомбардиром РПЛ

Экс-игрок «Динамо» Олег Терёхин высказался о результативности нападающего столичного клуба Константина Тюкавина.

Эксперт уверен, что Тюкавин станет лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Российской премьер-лиги.

«Было бы прекрасно, если бы его мячи привели «Динамо» к чемпионскому титулу. Давно у нас не было такого форварда», — приводит слова Терёхина «РБ Спорт».

В этом сезоне чемпионата России 21-летний нападающий принял участие в 27 играх, забил 14 мячей и стал автором девяти ассистов.

После 27 туров «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своей копилке 50 очков.