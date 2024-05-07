Сенников: «Дзюба может и дальше играть в РПЛ»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о будущем форварда «железнодорожников» Артёма Дзюбы.

— Дзюба может и дальше играть в РПЛ, но в «Локомотиве» вряд ли останется. У него есть характер. Ему надо попасть в команду, где будут играть через него, — приводит слова Сенникова «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что футболист не останется в «Локомотиве» на следующий сезон.

В нынешней кампании 35-летний Дзюба появился на поле в 26 играх во всех турнирах, забил четыре мяча и стал автором четырех результативных передач.

Трудовой договор нападающего с «красно-зелеными» рассчитан до конца июня этого года.