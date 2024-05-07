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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший арбитр РПЛ оценил судейство в матче ЦСКА – «Рубин»

07 Мая 2024 • 19:36 Комментировать (1)
ЦСКА Москва
2:2
Рубин

Игорь Федотов, ранее работавший на матчах РПЛ, дал свой комментарий о работе арбитров в игре 27-го тура РПЛ ЦСКА – «Рубин».

Матч прошёл вчера на «ВЭБ Арене» и завершился со счётом 2:2, команда Владимира Федотова упустила три очка в самой концовке.

- Первый момент - отмена гола. Правильное решение приняла бригада.

На 65-й минуте Безбородов неправильно показал жёлтую игроку «Рубина» за грубую игру. Думаю, это не его решение, а резервного. Но тот перестарался, - цитирует Федотова «Чемпионат».

«Армейцы» после 27 туров с 39 очками в копилке располагаются на восьмой строчке в таблице чемпионата. «Рубин» набрал на один балл меньше и идёт девятым.

Соперником ЦСКА в следующем туре станет «Зенит», матч состоится в Санкт-Петербурге 11 числа этого месяца. «Рубин» встретится при своих болельщиках с «Ростовом», игра запланирована также на 11 мая.

 

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KUGO
07 Мая 2024 в 19:55
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