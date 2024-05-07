Член совета директоров «Локомотива» высказался о ситуации с Дзюбой

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов прокомментировал слова Леонида Гольдмана о том, что форварда московского клуба Артёма Дзюбу «списали со счетов»

«Что значит списали со счетов? Дзюба же в клубе, правильно? Работает, тренируется. Находится в запасе, но выходит иногда. Это футбольная жизнь. Что это такое? Списали или не списали… Ёлки‑палки. Футболист бывает в форме, а бывает не в форме. У тренера свои бзики есть, взгляды», — цитирует руководителя «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что 35-летний Дзюба отказался от опции автоматического продления с «железнодорожниками».

В нынешнем сезоне нападающий появился на поле в 26 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и стал автором четырех результативных передач.