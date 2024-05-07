18-летний Педро дос Сантос, вингер питерского «Зенита» признан лучшим игроком «сине-бело-голубых» в минувшем апреле. Об этом рапортует пресс-служба действующего чемпиона России.

Молодому бразильцу удалось в прошлом месяце трижды отличиться за свой клуб. Дважды он забил московскому «Спартаку» в матче Кубка России, единожды – «Балтике» в рамках Премьер-лиги.

Напомним, что Педро пополнил «Зенит» лишь минувшей зимой. Он является воспитанником академии одного из самых известных в мире бразильских клубов – «Коринтианса».

«Зенит» с 51 баллом возглавляет таблицу РПЛ за три тура до финиша.