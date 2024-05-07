Тарханов считает, что Заболотному нужно оставаться в ЦСКА

Бывший наставник ЦСКА Александр Тарханов высказался о будущем форварда «армейцев» Антона Заболотного.

Специалист считает, что Заболотному нужно остаться в ЦСКА еще на сезон, ведь команда с ним прибавляет в атаке. Кроме того, летом в Европу может уехать Фёдор Чалов.

«Сейчас везде проблемы с нападающими, сложно найти хорошего форварда, поэтому Антон будет хорошим подспорьем для ЦСКА», — приводит слова Тарханова «Чемпионат».

В текущей кампании 32-летний Заболотный появился на поле в 38 встречах во всех турнирах, забил 11 голов и стал автором трех ассистов.

Трудовое соглашение форварда с ЦСКА истекает 30 июня этого года. Transfermarkt оценивает стоимость Заболотного в один миллион евро.