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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Борис Игнатьев: «Динамо» сегодня - команда Тюкавина»

07 Мая 2024 • 19:24 Комментировать
Динамо Москва
3:2
Сочи

Борис Игнатьев, ранее возглавлявший национальную сборную России, высказался о форварде «Динамо» Константине Тюкавине.

- «Динамо» сегодня - команда Тюкавина. Не потому, что он забивает, а потому, что он умело подстраивает под себя командные действия, - сказал Игнатьев, слова которого передаёт «Газета.ру»

Столичный клуб сейчас занимает третью строчку в РПЛ, в активе команды Марцела Лички 50 баллов после 27 проведённых матчей. «Бело-голубые» имеют серию из четырёх побед подряд в РПЛ.

Тюкавин идёт на первом месте в списке лучших снайперов чемпионата, в активе 21-летнего нападающего 14 голов в РПЛ.

В следующем туре соперником «Динамо» станет «Балтика», игра пройдёт 11 мая.

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