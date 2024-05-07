Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев объяснил нестабильные выступления «Краснодара» на финише текущего розыгрыша первенства России.
«У «Краснодара» переходная стадия — от идей одного тренера переходят к идеям другого. И получается дисбаланс: от одного ещё не ушли, к другому ещё не пришли. Есть определённые трудности в перестроении идей разных тренеров», — цитирует специалиста издание «Газета.Ru».
Отметим, что «Краснодар» после 27 туров располагается на второй позиции турнирной таблицы чемпионата страны. Коллектив Мурада Мусаева заработал 50 балов, уступая петербургскому «Зениту» по дополнительным показателям.
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