Тарханов озвучил причину провальной игры ЦСКА

Московский ЦСКА не может победить во всех турнирах уже на протяжении пяти матчей кряду. Александр Тарханов, российский футбольный тренер рассказал, почему такое происходит с армейским клубом.

«Проблемы клуба — реализация и оборона. И вроде хорошо всё, но «армейцы» очень много создают, однако моменты свои не реализуют и часто пропускают», - говорит Тарханов для «Чемпионата».

Эксперт добавил, что Владимир Федотов, главный тренер ЦСКА, наверное, понимает, почему его команда так часто пропускает в концовках встреч.

Ранее статистика сообщала, что ЦСКА стал антилидером текущего сезона РПЛ по пропущенным голам во вторых таймах.