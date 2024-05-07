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Деменко: «И «Краснодар», и «Зенит» допускают осечки, борются между собой»

07 Мая 2024 • 19:16 Комментировать

Максим Деменко, ранее выступавший за «Зенит» и «Краснодар», дал свой комментарий о борьбе этих команд за золотые медали.

- Давление, конечно, присутствует. И «Краснодар», и «Зенит» допускают осечки, борются между собой. Наверное, надо отдать должное и тем командам, которые бьются с лидерами - они действительно бьются, - цитирует Деменко «Газета.ру».

В понедельник «Зенит» в 27-м туре РПЛ был близок к победе над «Факелом», однако в компенсированное время пропустил и встреча завершилась вничью. «Краснодар» же дома потерпел поражение от «Ахмата» и упустил возможность возглавить таблицу РПЛ. В активе петербургской команды 51 очко, у «быков» 50 баллов.


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