Булыкин: «Дзюба найдёт себе клуб – в крайнем случае поедет к Слуцкому»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался на тему будущего нападающего Артёма Дзюбы. По мнению Булыкина, в московском клубе не рассчитывают на опытного футболиста в следующем сезоне. В то же время экс-футболист «Локомотива» считает, что Дзюба сможет найти себе новую команду.

«Артёму я пожелаю удачи. Думаю, он найдёт себе клуб. В крайнем случае поедет к своему другу Леониду Слуцкому в «Шанхай Шеньхуа», - сказал Булыкин «Матч ТВ».

Действующий контракт 35-летнего Артёма Дзюбы с «Локомотивом» рассчитан до завершения сезона 2023/2024. «Железнодорожники» сейчас занимают четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.