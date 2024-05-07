Булыкин предположил, почему Дзюба не играет

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился своим мнением о том, почему нападающий Артём Дзюба почти не получает игрового времени в последнее время.

«Вероятно, тренерский штаб планирует делать ставку на связку Пиняев – Глушенков. Думаю, Дзюбу не видят в команде в следующем сезоне, поэтому не используют», - слова Булыкина приводятся на сайте «Матч ТВ».

В сезоне 2023/2024 Артём Дзюба провёл 26 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре голевых паса на партнёров. Действующий контракт 35-летнего форварда с «Локомотивом» рассчитан до лета.

Ближайший матч чемпионата России «Локомотив» проведёт 12 мая – против «Оренбурга» на поле соперника.