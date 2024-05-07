Казанский «Рубин» заинтересовался вратарём подмосковных «Химок», лидера Мелбет-Первой лиги Игорем Обуховым. Новостью делится журналист Сергей Ильёв в своём информационном канале.

«По моим данным, «Рубин» хочет укрепить позицию вратаря. Вряд ли речь идет об отставке Юрия Дюпина, а вот дальше варианты возможны. Клуб рассматривает Игоря Обухова, хотя больших денег за него платить не будут. Пока эта тема не обсуждалась», - пишет Ильёв.

В текущем сезоне Обухов сыграл 21 матч во всех турнирах, в них он пропустил всего лишь 21 гол и девять раз сыграл на ноль. Контракт футболиста с «Химками» рассчитан до лета 2025 года.