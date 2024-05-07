Дзюба не планирует завершать карьеру

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не планирует вешать бутсы на гвоздь в обозримом будущем. Об этом рассказал представитель 35-летнего футболиста – Леонид Гольдман.

«Заканчивать с футболом Дзюба не планирует, полон сил и новых вызовов. Летом будем решать, как действовать. Какие-то предложения поступают уже сейчас, но решили с Артёмом, что все обсуждения на данную тему – после сезона», - сказал Гольдман «Матч ТВ».

Всё идёт к тому, что Дзюба уйдёт из «Локомотива» летом и обретёт статус свободного агента. В сезоне 2023/2024 форвард провёл 26 официальных матчей, в которых записал на свой счёт четыре гола и четыре голевых паса на партнёров.

Отметим, что «Локомотив» сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Дзюба нарушал режим в «Локомотиве» - раскрыты подробности