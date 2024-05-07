Абаев: «Максимум «Локомотива» в этом сезоне РПЛ — четвёртое место»

Экс-голкипер «Локомотива» Илья Абаев высказался о том, какое место может занять московская команда в нынешнем сезоне РПЛ.

«Вклиниться в тройку лидеров РПЛ «Локомотиву» будет очень сложно. Командам из топ-три тоже нельзя терять очки. Кажется, что от «Локо» уже почти ничего не зависит, даже если он возьмёт все девять очков в концовке сезона. Думаю, что максимум «Локомотива» в этом сезоне — четвёртое место», — приводит слова бывшего вратаря издание «Чемпионат».

Отметим, что после 27 туров первенства страны в активе «железнодорожников» 44 балла. Коллектив Михаила Галактионова поднялся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.