Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин отреагировал на информацию о предстоящем уходе вратаря команды Сергея Песьякова.

Функционер заявил, что Песьяковым был полностью согласован контракт, который нужно было просто подписать.

«Потом у него какие-то личные обстоятельства поменялись. Ну, поменялись — и поменялись», — цитирует Рыскина «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что 35-летний Песьяков продолжит карьеру в самарских «Крыльях Советов».

В текущем сезоне Песьяков провел 24 матча во всех турнирах, пропустил 35 голов и сыграл «на ноль» в семи встречах.

Контракт футболиста с «Ростовом» истекает 30 июня 2024 года.