Мостовой: «Зенит» не показывает чемпионской игры

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал комментарий по поводу борьбы за титул чемпиона России в нынешнем сезоне.

«С одной стороны хорошо, что такая плотная борьба за первую строчку, но с другой – чемпионскую игру в этом сезоне не показывает никто. И «Зенит», и «Динамо», и «Краснодар» очень много ошибаются, дарят очки соперникам», - цитирует Мостового «РБ Спорт».

За три тура до завершения чемпионата первое место в турнирной таблице занимает «Зенит». «Краснодар» и «Динамо» отстают от питерцев на одно очко (51 против 50).

Стоит сказать, что в каждом из пяти предыдущих сезонов чемпионский титул Российской премьер-лиги выигрывал «Зенит».