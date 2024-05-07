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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ташуев — о предложениях: «Звонили из других стран»

07 Мая 2024 • 18:34 Комментировать

Экс-наставник воронежского «Факела» Сергей Ташуев высказался о своём будущем.

— Пока говорить о предложениях рано, вариантов нет, сезон еще не завершен. Из других стран, не из России, были звонки. Планов пока нет, в ожидании, — приводит слова Ташуева «Спорт-Экспресс».

Напомним, Ташуев ушел из «Факела» в прошлом месяце по семейным обстоятельствам. Однако уже на следующий день заявил, что решил все проблемы и готов к работе.

Стоит сказать, что вместо Ташуева «Факел» принял Игорь Черевченко. После 27 туров команда занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 28 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Ташуев
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