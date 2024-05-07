Майга успешно прооперирован после травмы колена

Мамаду Майга, важный игрок опорной зоны «Пари НН» успешно прооперирован в Германии. Об этом сообщил Давид Мелик-Гусейнов, гендиректор «горожан» в своём телеграм-канале.

«Мамаду уже отошел от наркоза и передает привет всем нашим болельщикам», - написал функционер.

Мелик-Гусейнов добавил, что Мамаду – суперпрофессионал своего дела и по жизни замечательный человек.

«Уверен, ты быстро восстановишься и снова выйдешь на поле, всё для этого сделаем», - заключил Мелик-Гусейнов.

Майга, напомним, как и его одноклубник Константин Марадишвили текущей весной повредил крестообразные связки колена.