Геркус: «Дзюба не молодеет и ведущим игроком вряд ли может быть»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о перспективах форварда московского клуба Артёма Дзюбы.

«Тренер может принимать любые решения, если он справляется с поставленными задачами. Игроки — это механизм для выполнения задачи. Безусловно, он не молодеет и ведущим игроком в топ-клубе быть вряд ли сможет. Но может ли приносить пользу? Конечно, да», — приводит слова руководителя издание «СЭ».

Ранее сообщалось, что 35-летний Дзюба отказался от опции автоматического продления с «железнодорожниками».

В нынешнем сезоне нападающий появился на поле в 26 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и стал автором четырех результативных передач.