Пономарёв: «Дзюбе нужно звонить Слуцкому и проситься в Китай»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о будущем нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Ему нужно звонить Слуцкому и проситься в Китай. Там ребята маленькие, а он — огромный (смеется). Пусть китайцы на него навешивают в штрафную и тогда от Дзюбы будет хоть какой-то толк», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

В нынешнем розыгрыше чемпионата России 35-летний форвард появился на поле в 21 матче, в которых четыре раза поразил ворота соперников и стал автором трех ассистов.

Трудовое соглашение Дзюбы с «Локомотивом» истекает предстоящим летом. Ранее сообщалось, что «железнодорожники» не рассчитывают на нападающего.