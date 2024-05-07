Олег Иванов: «Если не лукавить, надо быть довольным сезоном «Рубина»

Казанский «Рубин» в текущем сезоне избежал борьбы за выживание, хотя по началу сезона казалось, что клубу предрешено в ней участвовать.

Олег Иванов, опытнейший полузащитник казанцев высказался о текущем турнирном положении «Рубина».

«Если не лукавить, говоря честно, надо быть довольным сезоном «Рубина». Мы в какой-то момент взяли очки там, где не должны были, и наоборот. Девятое место за три тура до конца после такого возвращения в РПЛ — это хороший результат», - говорит Иванов для телеканала «Матч Премьер».

В минувший понедельник «Рубин» сыграл в боевую ничью на выезде против московского ЦСКА (2:2), в таблице у казанцев после этого девятое место и 38 очков.