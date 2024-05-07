Пономарёв: «Дзюба уже отработанный материал для РПЛ»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв ответил на вопрос, в чём причина постоянных конфликтов с участием форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Вероятно, причина в самом Дзюбе. Дзюба уже отработанный материал для РПЛ, он просто не тянет этот уровень», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

По мнению эксперта, в чемпионате России никто не станет приглашать Дзюбу из-за его финансовых аппетитов, поэтому он и не хочет покидать «Локомотив».

В нынешнем сезоне 35-летний нападающий принял участие в 26 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и записал в свой актив четыре ассиста.

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» истекает предстоящим летом.