Баранник считает, что в нынешнем состоянии Дзюба не пригодился бы «Зениту»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник высказался о будущем форварда московского клуба Артёма Дзюбы.

«Пригодился бы Дзюба «Зениту»? Нет. Потому что у него такое состояние. Там игроки гораздо лучше, нежели он. Как он может пойти в состав «Зенита», если он не проходит в состав «Локомотива»?» — приводит слова Баранника «Спорт день за днём».

Ранее сообщалось, что 35-летний Дзюба отказался от опции автоматического продления с «железнодорожниками».

В нынешнем сезоне нападающий появился на поле в 26 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и стал автором четырех результативных передач.