Кирьяков: «Спокойно отношусь к поискам новой работы»

Российский тренер Сергей Кирьяков недавно покинул клуб Мелбет-Первой лиги – «Ленинградец». Специалист рассказал о том, что пока не стремится найти новую работу.

«Спокойно отношусь к поискам новой работы, стремления сильного её найти нет. Будут звонки - в спокойной обстановке рассмотрю. Звонки были, но я не подходил к телефону», - делится Кирьяков для «Чемпионата».

Кирьяков начал тренерскую карьеру в 2006 году. Наиболее известен как тренер тульского «Арсенала», который он возглавлял в 2016-2017 годах. «Ленинградец» Кирьяков тренировал с 2021 по 2024 годы. На данный момент специалисту 54 года.