Сенников: Скорее всего, ЦСКА бросит все силы на Кубок России

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился комментарием о задачах ЦСКА на остаток сезона.

Ранее эксперт заявил, что считает текущий сезон провальным для «армейцев».

«Сейчас все силы ЦСКА бросит на Кубок России? Скорее всего, но и в чемпионате «армейцы» не захотят остаться на восьмом месте. Есть же премиальные», — цитирует Сенникова «РБ Спорт».

Напомним, в Кубке России команда Владимира Федотова добралась уже до финала Пути РПЛ, где в первом матче сыграла вничью с «Зенитом». Победитель данной пары выйдет в Суперфинал турнира, где встретится со «Спартаком» или «Балтикой».