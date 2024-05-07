Сенников считает, что ЦСКА провалил сезон

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о результатах ЦСКА в текущем розыгрыше РПЛ.

«Для ЦСКА этот сезон можно назвать провальным. «Армейцы» упустили много очков», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».

При этом эксперт отметил, что игру ЦСКА нельзя назвать слабой, просто команде не хватает глубины состава. Сенников считает, что у «красно-синих» еще есть шансы на попадание в топ-5.

Подопечные Владимира Федотова набрали 39 очков в 27 матчах и сейчас находятся на восьмой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Отставание от лидирующей тройки составляет 11 баллов.