«Факел» осудил оскорбительную кричалку болельщиков в адрес «Зенита»

Вечером понедельника в 27 туре РПЛ сошлись воронежский «Факел» и питерский «Зенит». В один момент игры с трибун пошла кричалка: «Зенит» - позор российского футбола».

После того, как об этом начали говорить по всей стране, «Факел» в своих информационных каналах обратился к своим болельщикам.

«Воронеж является одним из самых гостеприимных городов нашей страны. Осуждаем любые негативные и оскорбительные скандирования в адрес соперников и судей. Помимо этого, клуб вынужден платить штрафы за подобные нарушения», - гласит заявление команды.

Напомним, что матч завершился ничьей – 1:1. Счёт в первом тайме открыл лидер «Зенита» Дуглас Сантос, однако в самом конце игры «огнеопасные» заработали пенальти и сравняли положение точным ударом Евгения Маркова.

Ранее на кричалку отреагировал главный тренер питерцев Сергей Семак.