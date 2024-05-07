Божин рассказал, что изменилось после прихода Черевченко в «Факел»

Сергей Божин, игрок воронежской команды, поделился мнением о совместной работе с Игорем Черевченко.

Напомним, Черевченко возглавил «Факел» после ухода в отставку Сергея Ташуева в конце апреля. Под его руководством воронежский коллектив в понедельник на своём поле смог вырвать ничью в матче с «Зенитом».

- При Черевченко изменилась тактика в первую очередь. Это опять игра в пять защитников. Стали играть попроще в каких‑то моментах. Перестали усложнять некоторые ситуации в атаке. Где‑то играем более раскованно, - цитирует игрока «Матч ТВ».

На данный момент «Факел» имеет в своей копилке 28 баллов, клуб располагается на 14 месте в таблице. Следующим соперником воронежского коллектива станет «Урал», игра пройдёт 12 мая.