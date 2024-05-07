Абаев — о критике Песьякова: «Сергей успешно проводит сезон»

Экс-голкипер московского «Локомотива» Илья Абаев высказался о критике в адрес вратаря «Ростова» Сергея Песьякова.

Эксперт считает, что критика Песьякова не совсем оправдана, ведь все допускают ошибки.

— В целом этот сезон Сергей проводит успешно и является одним из лучших игроков «Ростова», — приводит слова Абаева «Чемпионат».

В этом сезоне 35-летний Песьяков провел 24 матча во всех турнирах, пропустил 35 голов и семь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Трудовой договор вратаря с «Ростовом» рассчитан до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Песьякова в 600 тысяч евро.