Агент Роши рассказал о состоянии игрока перед матчем с «Зенитом»

Агент игрока ЦСКА Виллиана Роши сообщил, что игрок хочет принять участие в матче против «Зенита» в 28-м туре РПЛ.

Напомним, в понедельник ЦСКА на своём поле сыграл с «Рубином» и упустил победу в концовке матча (2:2), Роша начал матч с первых минут и попросил замену на 72-й минуте встречи.

- Роша подвернул лодыжку, но не думает, что это серьезно. Он уже был обследован, были проведены некоторые тесты. Хочет сыграть против «Зенита», - цитирует агента Sport24.

29-летний Роша является игроком «армейского» клуба с 2022 года, контракт футболиста с ЦСКА действует до 2025 года, а трансферная стоимость защитника оценивается в семь миллионов евро.

В текущем сезоне бразилец провёл за ЦСКА 21 матч в РПЛ, забил два мяча и сделал один ассист.