Червиченко: «Наш чемпионат очень хороший и интересный»

Андрей Червиченко, экс-владелец «Спартака», дал свой комментарий о текущем сезоне чемпионата России.

- Сезон великолепный! Мне очень нравится. Я всегда говорю скептикам, что наш чемпионат очень хороший и интересный. От года к году он становится лучше, - цитирует бывшего владельца «красно-белых» «Чемпионат».

Отметим, что за золотые медали в текущем сезоне ведут борьбу сразу три клуба – «Зенит», «Краснодар» и «Динамо». На данный момент лидером таблицы является команда Сергея Семака, которая опережает своих главных конкурентов на одно очко.

«Зенит» в понедельник встречался с «Факелом» и не смог удержать победу, игра завершилась вничью (1:1).