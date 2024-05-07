ЦСКА – антилидер сезона РПЛ по пропущенным голам во вторых таймах

Минувшим вечером понедельника московский ЦСКА потерял очки в игре с «Рубином» дома. «Армейцы» пропустили в компенсированное время, поединок завершился ничьей – 2:2.

Как сообщает Opta Sports, ЦСКА пропустил уже 25 голов в текущем сезоне Российской премьер-лиги, что является худшим результатом среди всех 16 команд первенства.

Что самое интересное, в 21 веке только в удлиненном сезоне-2011/12 12 лет назад ЦСКА пропускал больше голов во вторых таймах за сезон (30 пропущенных голов во втором тайме в 44 матчах).

После 27 матчей ЦСКА занимает лишь восьмое место таблицы с 39 набранными баллами.