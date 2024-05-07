Евгений Чернов: Хочется забраться повыше в таблице

Защитник «Ростова» Евгений Чернов поделился комментарием о перспективах команды в нынешнем розыгрыше РПЛ.

«Команда уже не претендует на титулы, но все равно хочется забраться повыше в таблице. Когда есть возможность подняться, нужно бороться до конца», — цитирует Чернова Metaratings.

В нынешнем сезоне 31-летний футболист принял участие в 25 матчах во всех турнирах и записал на свой счет два голевых паса.

После 27 туров «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 40 очков.

11 мая подопечные Валерия Карпина сыграют на выезде с «Рубином».