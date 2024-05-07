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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Назван лучший голкипер РПЛ по числу сейвов этой весной

07 Мая 2024 • 17:11 Комментировать

Евгений Латышонок, голкипер калининградской «Балтики» предотвратил 5,4 гола в 2024 году – с отрывом лучший результат в РПЛ, сообщает Opta Sports.

Вратарь «Балтики» этой весной в РПЛ пропустил суммарно 10 голов, это при ожидаемых голах в створ его ворот 15.4 xGOT. Второй результат по предотвращённым голам в 2024 году у Юрия Дюпина (1,9), третий – у Александра Максименко (1,4).

Помимо этого, Латышонок – лучший вратарь в 2024 году по количеству сэйвов (он сделал 40 спасений ворот) и проценту сэйвов (по 80% у него и Николая Сысуева из «Оренбурга»).

Всего у голкипера в этом сезоне 34 пропущенных гола в 29 матчах сезона в РПЛ и Кубка России.

Латышонок: «Балтика» не вылетит из РПЛ»

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Евгений Латышонок
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