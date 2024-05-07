Тарханов: «Игнашевича с «Балтикой» жалко, но это футбол, поэтому кому-то надо вылетать»

Александр Тарханов, известный российский специалист, признался, что ему жалко Сергея Игнашевич и его «Балтику», которая может вылететь из РПЛ.

- Я хотел бы, чтобы «Урал» остался в РПЛ. Я за них болею. Игнашевича с «Балтикой» жалко, но это футбол, поэтому кому-то надо вылетать, - цитирует бывшего наставника екатеринбургского «Урала» «Чемпионат».

В активе калининградской команды на данный момент 26 набранных очков, коллектив Игнашевича идёт на 15 строчке в турнирной таблице. Следующим соперником «Балтики» в РПЛ станет «Динамо», начало встречи запланировано на 21:30 по столичному времени.