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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Щербаченко сравнил Семака и Мусаева эксклюзив

07 Мая 2024 • 17:03 Комментировать
Краснодар
0:1
Ахмат

Бывший главный тренер «Балтики», «Ротора» и «Кубани» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым сопоставил проблемы «Зенита» и «Краснодара».

- Понятно, что «Зенит» есть «Зенит», но в последних играх у него нет запаса прочности. Матч с «Факелом» это подтвердил. Не будь в концовке пенальти, всё равно преимущество питерцев было зыбкое. Не было уверенности, что «Зенит» забьёт второй гол или же без него доведёт дело до победы.

- «Зенит» делает всё для того, чтобы была интрига?

- Он старается, но не может сделать так, чтобы этой интриги не было. В настрое питерцам не откажешь. Семак нервно себя ведёт на бровке – видно, что он сконцентрирован. Вроде зенитовцы играют как раньше, когда они брали пять чемпионств подряд, но сегодня это не проходит. В команде перебор тех, кто играет на пианино, и мало тех, кто рояль носит.

- Почему стал регулярно терять очки «Краснодар»?

- Одна из причин – увольнение Ивича. Вторая – просчёты Мусаева. Конечно, Семак по сравнению с ним более опытный, он уже тренер-победитель. У Мусаева, скорее всего, есть проблемы с тем, как принимать правильные решения. Говорят про его эмоциональные крики в раздевалке вместо здравого анализа. Кто из пары «Зенита» и «Краснодара» быстрее решит свои вопросы, тот и окажется по итогу выше в таблице, – сказал Щербаченко.

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Зенит Краснодар Сергей Семак Фёдор Щербаченко Мурад Мусаев ещё теги

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