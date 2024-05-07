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Стипиди: «Слова Игнашевича о позорном судействе Иванова неприятны» эксклюзив

07 Мая 2024 • 16:56 Комментировать
Урал
2:1
Балтика

Экс-арбитр ФИФА Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал критику судейства Сергея Иванова в матче «Урал» – «Балтика» (2:1) со стороны главного тренера калининградской команды Сергея Игнашевича.

- Игра в матче «Урал» – «Балтика» была равна. Игнашевич рассказывает сказки, что было якобы позорное судейство. Я смотрел весь матч и не увидел никакого позорного судейства. В каких моментах арбитр Иванов совершил ошибки, которые повлияли на ход игры и результат матча? Я не увидел ни одной. Иванов всё судил одинаково. Такие слова Игнашевича неприятны.

Почему «Балтика» проиграла? Это футбольная система. Как команда начинает держать счёт, который для неё выгоден, так она практически обязательно получает ответку. Я не скажу, что «Урал» играл лучше. Даже скажу, что «Балтика» играла интересней, но не настолько, чтобы победить. Думаю, ближе к ничьей было, – сказал Стипиди.

Игнашевич: «Ключевой момент – это просто позорное судейство»

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Балтика Сергей Игнашевич Сергей Иванов Павел Стипиди ещё теги

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