«Даже в кризис «Зенит» умудряется идти на первом месте» — Быстров

Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров высказался о результатах «сине-бело-голубых» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

— Даже в кризис «Зенит» умудряется быть на первом месте. О чем тут говорить? — цитирует Быстрова издание «Спорт-Экспресс».

Эксперт отметил, что все привыкли к досрочным титулам «Зенита», но сейчас все получили интригу, которую давно хотели.

В 27 турах «Зенит» набрал 51 зачетный балл и сейчас находится на вершине турнирной таблицы чемпионата России. Ближайшие преследователи команды Сергея Семака — «Краснодар» и «Динамо», в копилке которых по 50 набранных очков.