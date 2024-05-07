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«Зенит» не в кризисе» — Лепёхин

07 Мая 2024 • 16:30 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
11.05 19:00

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепёхин высказался о результатах «сине-бело-голубых» в нынешней кампании.

«Зенит» не в кризисе. Выводы нужно делать в конце сезона. Пока петербуржцы занимают первое место», — заявил Лепёхин «РБ Спорту».

Эксперт отметил, что просто все привыкли к досрочным чемпионствам «Зенита», но в этом году есть серьезная конкуренция, и судьба трофея будет решена в последнем туре.

В 27 турах подопечные Сергея Семака набрали 51 очко и сейчас лидируют в турнирной таблице Российской премьер-лиги. На второй позиции идет «Краснодар» (50), а замыкает тройку «Динамо» (50).

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Константин Лепёхин

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