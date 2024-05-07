В ЦСКА дали комментарий о состоянии Роши

Кирилл Брейдо, который в ЦСКА является директором по коммуникациям, высказался о состоянии защитника команды Виллиана Роши.

По словам Брейдо, в ЦСКА ожидают, что Роша сможет сыграть в ближайшем матче Премьер-лиги против «Зенита».

«Всё должно быть хорошо, и планируется, что Роша отправится в Санкт-Петербург с командой», - цитирует Брейдо «Спорт-Экспресс».

Матч Российской премьер-лиги между «Зенитом» и ЦСКА пройдёт в субботу, 11 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

ЦСКА сейчас занимает восьмую позицию в турнирной таблице российского чемпионата.

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